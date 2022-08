Parlementariër Quincy Girigorie ongedeerd na aanrijding

PAR-Statenlid Quincy Girigorie werd gisteren aangereden. Zelf bleef hij ongedeerd. Al hoort hij nog wel een piep in zijn oren als gevolg van de airbag. Zijn auto ligt wel in de prak. Dat meldt de parlementariër op sociale media. Het ongeval gebeurde gistermiddag. Een tegenligger reed plotseling op zijn weghelft. De auto botste frontaal op Girigorie’s wagen. De bestuurder is eveneens ongedeerd gebleven.