Parlementslid Martines had ruzie met agent na illegaal feest

Over de ontstane ruzie tussen parlementslid Martines en een politieagent is meer bekend. Martines is door de politie gearresteerd omdat hij na een woordenwisseling zou hebben staan duwen en trekken met de politieagent aan een autodeur. De parlementariër zou tegen de politieagent hebben gezegd dat hij zich niet als clown moet gedragen. Martines heeft vanmorgen tijdens een radio-interview spijt betuigd van deze uitspraak. Bij een illegaal feest aan de Kaya Seru Mahuma werd Martines aangehouden. Op het feest waren zo’n 100 gasten aanwezig. Het parlementslid is voorlopig weer vrij in afwachting van de afloop van het onderzoek.