Geschoten op agenten in burger bij overval minimarket

Tijdens een overval op de minimarket in Montana Abou is door een overvaller geschoten op twee agenten in burger. Dit gebeurde nadat de dader de cassiere onder schot hield en vroeg om de kassalade te overhandigen. Twee politieagenten waren toevallig in de minimarket en grepen in. Tijdens zijn vluchtpoging schoot de overvaller op de twee agenten maar hij heeft ze niet geraakt. Uiteindelijk is de man niet gepakt ondanks een zoekactie in de wijde omgeving van de winkel. Of hij buit heeft gemaakt is niet bekend.