Partij KEM plaatst Ministerie van SOAW onder curatele

Het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn is onder financiële curatele geplaatst. Geen enkele uitgave kan worden gedaan zonder goedkeuring van minister van Financiën, Javier Silvania. Dit besluit is genomen in overleg tussen Silvania en de partij KEM. Er wordt verwacht dat deze week meer duidelijkheid komt over de redenen voor het besluit. KEM krijgt de verantwoordelijkheid over het ministerie, dat ze een meer sociale uitstraling willen geven. Daarvoor willen ze ‘de echte behoeften’ van mensen centraal stellen en moet het project met 92 sociale woningen in Tera Kòrá snel worden voltooid.

Volgens de partij is er enorme vertraging in dit proces, terwijl er duizenden mensen op de wachtlijst staan om een betaalbare sociale woning te krijgen. Daarnaast zal de partij het minimumloon per 1 januari 2025 indexeren, het proces versnellen om jongeren van 18 jaar hetzelfde loon te geven als hun collega’s van 21 jaar of ouder voor gelijk werk, de onderstand verhogen, de ouderdomspensioen (AOV) verhogen, aandacht schenken aan en oplossingen bieden voor de wijken, de arbeidswetten herzien en aanpassen, en uitzendbureaus legaliseren.