Valse bommelding in SDKK

Afgelopen weekend is er een valse melding gedaan over een bom in de SDKK-gevangenis. Een anonieme man belde op om te zeggen dat er een explosief aanwezig was in blok 8B. Daarop werd het blok geëvacueerd. Een team van explosievenexperts van het politiekorps is ingezet om een preventief onderzoek uit te voeren. Daaruit kwam naar voren dat het om een valse melding ging en dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie. Na het onderzoek werden alle cliënten in blok 8B teruggebracht.

Volgens de gevangenis werd daarna de dagelijkse orde binnen de instelling hervat. Zowel de SDKK als het Ministerie van Justitie benadrukken dat dergelijke acties strafbaar zijn volgens de wet. De melding wordt onderzocht.