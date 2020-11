Pas na lange tijd weer repatriëringsvluchten

Na lang onderhandelen heeft Venezuela eindelijk ingestemd met een repatriëringsvlucht vanuit Curaçao. Daardoor kunnen volgende week dinsdag in ieder geval 120 Venezolanen terug. En later ook meer. Dat schrijft Caribisch Netwerk. Volgens de website heeft minister Quincy Girigorie van Justitie gezegd dat het heel moeizaam was om hierover een akkoord te krijgen met Venezuela. Volgens Girigorie wilde de Venezolaanse overheid ongedocumenteerde landgenoten die vast zitten op Curaçao ‘pertinent niet terug hebben’. Maar volgens Girigorie is de toon nu veranderd.

De komende repartiëringsvlucht wordt door de Curaçaose overheid en sommige Venezolaanse reizigers zelf betaald. Venezolanen zonder een legale status mogen de komende drie jaar niet terugkeren. De Venezolaanse organisatie Venex zegt tegen Caribisch Netwerk niet officieel bericht te zijn over de vlucht. “Contact met de lokale overheid was altijd moeizaam en was eenrichtingsverkeer. De laatste tijd, gedurende de pandemie is de verstandhouding verbeterd”, aldus Jennifer Rodriguez van Venex. Het aantal Venezolanen dat op Curaçao komt, is volgens haar bovendien afgenomen.