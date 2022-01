Patrouilleschip Zijner Majesteit Friesland aangekomen

Na wat vertraging door coronabesmettingen onder de bemanning is het patrouilleschip Zijner Majesteit Friesland afgelopen zondag aangekomen op Curaçao. Daarmee kan defensie weer intensief patrouilleren op de Caribische zee. Het schip zal onder andere worden ingezet voor anti-drugsoperaties en handhaving bij wapensmokkel en mensenhandel. Ook kan het schip noodhulp verlenen bij een orkaan, binnen of buiten het Koninkrijk. Het is niet voor het eerst dat de Friesland in het Caribisch gebied wordt ingezet, in 2018 was het schip ook al hier. Zijner Majesteit Friesland zal in ieder geval de komende zes maanden in het Caribisch gebied verblijven.