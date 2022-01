Politie: “Geen Duitse seriemoordenaar op Curaçao”

Er is geen Duitse seriemoordenaar op ons eiland aanwezig. Dat zei politiewoordvoerder Imro Zwerwer vanmorgen op Paradise FM. In april van het afgelopen jaar dacht een Duitse toerist Norman Franz te hebben herkend. De politie heeft toen uitzoekwerk gedaan en geconcludeerd dat hij in elk geval niet via de officiële entry points Curaçao binnen is gekomen. De afgelopen driekwart jaar is hij ook nergens op het eiland gesignaleerd, volgens de politie. Tegen de 51-jarige Franz loopt een internationaal arrestatiebevel. Hij is na een ontsnapping al 22 jaar op de vlucht en zou tenminste vijf moorden op zijn geweten hebben, waaronder enkele bewakers van een waardetransport.