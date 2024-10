Pauletta wil meer openheid over dienstreizen Statenleden

Statenlid Ana-Maria Pauletta wil dat er meer openheid komt over dienstreizen door volksvertegenwoordigers. Dat heeft ze deze week tijdens een vergadering gezegd. Volgens haar wordt er door sommige collega’s gemanipuleerd bij het bepalen over wie wel en wie niet op buitenlandse dienstreis gaat, ook geven ze onjuiste informatie aan de bevolking. Volgens Pauletta dient de Staten buitenlandse dienstreizen van de leden bekend te maken. Ook wil ze meer informatie over het beschikbare budget voor reizen naar het buitenland.

Eerder maakte Pauletta zich al druk over een uitnodiging aan de Staten van woningbouwvereniging Fundashon Kas Popular. Die nodigt parlementariërs uit om naar de Dominicaanse Republiek af te reizen om daar een woningbouwproject te bekijken. Ze benadrukt dat de stichting zelf geen aandacht besteed aan de slechte staat van onderhoud van woningen op ons eiland.