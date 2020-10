“Pensioenleeftijd naar 66 in 2025” 

Curaçao moet in 2025 de pensioengerechtigde leeftijd verhogen van 65 naar 66. Dat is besloten in de onderhandelingen met Nederland voor het Landspakket voor Curaçao. In het eerste voorstel werd de suggestie voor een verhoging naar 67 jaar gedaan, maar na onderhandelingen is besloten tot 66. Dat heeft Daisy Tyrol-Carolus bekendgemaakt namens het technisch team voor de onderhandelingen. Er kwamen nog meer knelpunten naar voren zoals de samenstelling van de OHO, de duur van de Rijkswet en de Nederlandse deelname in overheidsbedrijven.