Persconferentie laatste corona-ontwikkelingen

Vandaag om half 12 wordt bekend of de coronamaatregelen opnieuw worden verlengd. De regering houdt een persconferentie met premier Pisas en dokter Gerstenbluth. Ook komt er meer duidelijkheid over de Curaçao Health App. Die is er nog niet maar je kunt je er nu al wel voor aanmelden. Eerder kondigde Pisas aan dat er pas versoepeld kan worden als het aantal ziekenhuisopnames daalt. Daar liggen er nu 23 met covid, waarvan 7 op de OC. De persconferentie is live met Nederlandse vertaling te volgen om half 12 op de Paradise FM Facebook pagina.

