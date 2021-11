Persoon overlijdt bij verkeersongeval op de ring bij Ser’i Domi

Afgelopen nacht is een nog onbekend persoon overleden tijdens een verkeersongeval. Dit gebeurde op de ring bij Ser’i Domi. Omstanders konden op het eerste oog het slachtoffer niet vinden. Uiteindelijk werd duidelijk dat de auto van het slachtoffer over de kop is geslagen en dat de bestuurder daarbij onder zijn eigen wagen terecht is gekomen. Toen de brandweer de chauffeur onder de auto vandaan haalde was het al te laat. Het slachtoffer is de vijfde verkeersdode dit jaar op Curacao.

