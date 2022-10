Petitie voor invoering dierenwetgeving op Bonaire

Er moet betere bescherming komen voor dieren op Bonaire. Daarom is Stichting Dierenhulp met het oog op Dierendag gestart met een petitie. Doel is om de door haar ingediende wetgeving eindelijk geregeld te zien. Al anderhalf jaar ligt de initiatiefwet te wachten op invoering. De wetgeving moet ervoor zorgen dat dieren beter beschermd worden. Ook moeten eigenaren strenger worden aangepakt. Regelmatig wordt op Bonaire melding gemaakt van bijtincidenten door loslopende honden. In veel gevallen wordt het dier daarna afgemaakt. Volgens Dierenhulp heeft ruim 95 procent van de honden die op straat loslopen een eigenaar. Daarom zou de overheid strenger moeten optreden tegen nalatige hondeneigenaren. De petitie is te tekenen via de website van Stichting Dierenhulp.www.dierenhulp.nl

