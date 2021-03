Partijleider van de PIN Suzy Camelia-Römer was te gast bij Paradise FM. Speerpunt voor de PIN is onder andere het legaliseren van marihuana voor medische doeleinden. Ook spreekt Camelia-Römer over taboes die de ontwikkeling van het eiland in de weg zouden staan: de kijk op abortussen, alternatieve geneeswijzen, corruptie en ook het homohuwelijk.

Bekijk hier het hele interview met Suzy Camelia-Römer bij Nadine Roos terug: