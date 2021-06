Pisas heeft geen haast met justitie

Aankomend premier van Curaçao en MFK-leider Gilmar Pisas heeft geen haast bij het zoeken naar een nieuwe justitieminister. Zo schrijft het Antilliaans Dagblad. In een interview met de krant zegt Pisas dat er eerst het een en ander geëvalueerd moet worden. Een datum voor de installatie van zij regering gaf hij echter niet. Aanstaande donderdag is in ieder geval niet haalbaar zegt Pisas. Momenteel zijn sommige kandidaatministers waaronder Pisas zelf nog parlementsleden. Het formele ontslag voor het parlement moet nog plaatsvinden.