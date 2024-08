‘Pisas herstelt de rust na impasse tussen Aqualectra en Global Oil’

Volgens een persbericht van het ministerie van Algemene Zaken heeft minister-president Pisas vandaag rust gebracht in een impasse tussen Aqualectra en Global Oil, die gevaar dreigde op te leveren voor de stroomvoorziening op ons eiland. Het gaat om een conflict over de levering van extra capaciteit aan Aqualectra tijdens periodes waarin dit nodig is. Onderhandelingen hierover waren vastgelopen en daarmee dreigde een mogelijk tekort aan elektriciteit. Pisas heeft Global Oil bereid gevonden om de komende weken geen acties te ondernemen, zodat de stroomvoorziening is gegarandeerd. Tegelijkertijd laat hij een onafhankelijk onderzoek uitvoeren.

Volgens Pisas heeft de regering hiermee voldoende tijd gekregen ‘om acceptabele opties voor alle betrokken partijen te overwegen en de huidige impasse op te lossen in het belang van het publiek van Curaçao en de elektriciteitsgebruikers op het eiland’. Ten slotte deed Pisas een dringend beroep op alle betrokkenen en de bevolking van Curaçao in het algemeen om kalm te blijven en de rust te bewaren tijdens de periode waarin aan de noodzakelijke oplossingen wordt gewerkt.

Archieffoto uit 2023 van ondertekening tussen RdK en Global Oil, met Pisas.