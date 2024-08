Brandweer moet uitrukken bij brand in Kaya Chapi

De brandweer moest vanochtend uitrukken nadat er een melding was binnen gekomen van een brand in de wijk Kirindongo Abou. In de Kaya Chapi stond een deel van de mondi in de brand en ook een auto had vlam gevat. Het vuur dreigde over te slaan naar andere huizen, maar de brandweer was op tijd aanwezig en daarmee konden de vlammen snel worden gedoofd. Wel was er sprake van veel rookontwikkeling; zwarte rookwolken waren in de omgeving te zien. Uit een eerste onderzoek blijkt dat de brand is ontstaan doordat iemand koper aan het verbranden was, waarna het vuur zich uitbreidde.