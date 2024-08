Parlementariër Emmanuel pleit voor amnestie staatloze kinderen op Sint Maarten

Op Sint Maarten heeft de leider van de NOW-partij, Statenlid Christophe Emmanuel, een oproep gedaan aan de minister van Justitie om een uitgebreid amnestieprogramma in te voeren voor kinderen die op Sint Maarten zijn geboren uit ouders zonder verblijfsvergunning. Dit programma moet hen een permanente verblijfsvergunning geven. Volgens Emmanuel zijn er steeds meer staatloze kinderen op het eiland, die daarmee lijden onder de fouten van hun ouders. Hij stelt een amnestieprogramma voor die een duidelijke route biedt naar permanente verblijfsvergunning voor kinderen die hun hele leven op het eiland hebben gewoond.

Dagblad The Daily Herald schrijft dat er veel uitdagingen zijn voor staatloze kinderen op Sint Maarten. Ze hebben beperkte toegang tot onderwijs en stuiten op barrières in de gezondheidszorg. “Veel staatloze kinderen krijgen geen toegang tot formeel onderwijs, wat hun toekomstkansen en persoonlijke ontwikkeling ernstig beperkt. Zonder de juiste nationaliteit is het verkrijgen van openbare gezondheidszorg een grote uitdaging, wat hun algehele welzijn beïnvloedt,” aldus Emmanuel.