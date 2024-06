Pisas: Interesse in vergunningen JetAir

Er zijn twee bedrijven geïnteresseerd in een doorstart met de vergunningen van JetAir, zo kondigde premier Pisas gisteren aan, één lokaal en één uit Brazilië. Hij noemt dat goed nieuws. De vergunningen van JetAir zijn volgens Pisas waardevol. Hij vindt het ‘zonde’ als deze verloren gaan en er opnieuw een heel proces moet worden gestart. Afgelopen dinsdag werd JetAir failliet verklaart en is per direct met vliegen gestopt. Verder is gisteren bekend gemaakt dat Curaçao Airport Holding en het Curaçao Toeristenbureau gaan proberen de benadeelde passagiers van JetAir te helpen.

De twee overheidsinstanties gaan onder meer kijken hoe zij de personen die in het buitenland gestrand zijn naar Curaçao kunnen halen en degenen die op Curaçao gestrand zijn, naar huis kunnen laten terugkeren. Dit heeft premier Gilmar Pisas gisteren in de pers aangekondigd. Hij bracht dit naar voren nadat hij met vertegenwoordigers van de benadeelde JetAir-passagiers had gezeten.