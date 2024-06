Winair wil vaker gaan vliegen tussen Curaçao en Sint Maarten

Luchtvaartmaatschappij Winair wil vier vluchten per week toevoegen aan het bestaande schema van vluchten tussen Curaçao en Sint-Maarten. Daarmee springen ze in op de situatie die is ontstaan nu JetAir niet langer meer vliegt. Minister Grisha Heyliger-Martin van Sint-Maarten laat weten dat ze overleg heeft gevoerd met de Curaçaose verkeersminister Charles Cooper om een vergunning voor die extra vluchten zo snel als mogelijk rond te krijgen.

Winair directeur Hans van de Velde zegt dat het bedrijf wel enkele dagen nodig heeft om de nieuwe vluchten aan het schema toe te voegen, maar dat dit mogelijk is als de benodigde vergunningen snel worden verstrekt.