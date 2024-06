De Curaçaose economie is in 2023 met 4,2 procent toegenomen

Volgens de eerste berekening van het CBS voor 2023 is het reële bruto binnenlands product op ons eiland gestegen met 4,2 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De groei is vooral toe te schrijven aan de groei van het toerisme. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek geldt voor bestemmingen die het vorig jaar al goed deden, dat ze ook in 2023 groeien. Bestemmingen die voorgaande jaren minder presteerden, laten nu ook mooie groeicijfers zien. Daarbij is het opvallend dat de groei van de bouwsector in 2023 is afgenomen.

De groei van Curacao is hoger dan de wereldwijde groei en ook specifiek die van Zuid-Amerika. Curaçao loopt iets achter op de groei van de Caribische regio, die met 8,3 procent is toegenomen.