Corenden ontkent interesse in JetAir

Reisorganisatie Corendon heeft vanochtend een verklaring aan de pers gegeven naar aanleiding van aanhoudende berichten op sociale media. Volgens die meldingen zou Corendon bezig zijn het failliet verklaarde JetAir over te nemen. Daarover laat woordvoerder Norman Serphos weten dat de geruchten, die op sociale media de ronde doen totaal onjuist zijn en volkomen uit de lucht gegrepen. Er hebben geen, en er vinden geen gesprekken plaats over zo’n overname, zo stelt hij.

JetAir is afgelopen dindag failliet verklaard. Eerder maakte minister-president Pisas bekend dat een lokaal en een Braziliaans bedrijf interesse zouden hebben getoond om het bedrijf over te nemen. Daarbij werden geen namen genoemd, op sociale media is de naam van Corendon aan de interesse gekoppeld.