Politie arresteert man (68) die zijn vrouw mishandelde met machete

De politie heeft gisteren iets voor tien uur ’s avonds een 68-jarige Curaçaose man gearresteerd in zijn huis aan de Seru Loraweg. De politie had een melding gekregen dat de man zijn echtgenote mishandelde met een machete. Bij aankomst zag de politie dat de vrouw hevig bloedde en snijwonden had op verschillende delen van haar lichaam. Ze moest per ambulance naar de spoedeisende hulp van het CMC worden gebracht voor medische behandeling.

De verdachte werd voorgeleid aan een hulpofficier van justitie die bepaalde dat hij moet blijven vast zitten in afwachting van verder onderzoek.