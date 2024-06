‘Nederlanders weten weinig over afschaffing slavernij’

Nederlanders zijn over het algemeen slecht op de hoogte over de afschaffing van de slavernij in de Antillen en Suriname; meer dan een kwart geeft aan er niets over te weten. Slechts tien procent weet goed wat het is, zo blijkt uit onderzoek van Omroep ZWART. Keti Koti, dat “Ketenen Verbroken” betekent in het Surinaams, herdenkt de afschaffing van de slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen op 1 juli 1863. Een kwart van de Nederlanders geeft aan dat dit onderwerp hen het minst is bijgebleven uit de geschiedenisles op de middelbare school.

Uit het onderzoek blijkt verder dat Nederlanders vinden dat, vanwege recente politieke ontwikkelingen, de kennis van onze gedeelde geschiedenis belangrijker is dan ooit tevoren (68%). Omroep ZWART besteedt dit jaar veel aandacht aan het onderwerp en lanceert in samenwerking met het Cultuurfonds een digitaal platform – Keti Koti Route – dat alle evenementen, activiteiten en exposities gerelateerd aan Keti Koti in Nederland, Suriname en de Caribische eilanden verzamelt. Het doel is om een breder publiek te bereiken. De dag zelf wordt gevierd met een live tv-programma op NPO 2 om 20.30 uur, gepresenteerd door Giovanca Ostiana en Veronica van Hoogdalem.