Szabó wil relatie met Caribisch deel koninkrijk ‘optimaliseren’

Zsolt Szabó, de beoogde staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering, zegt dat hij er alles aan zal doen om de relatie tussen het Caribisch deel van het koninkrijk en Nederland te optimaliseren. Dat zei Szabo vandaag in de hoorzitting met Tweede Kamerleden. In het hoofdlijnenakkoord wordt die relatie waardevol genoemd, en Szabó is “blij” met die verwoording. Hij wil zich eerst uitgebreid in Koninkrijksrelaties verdiepen voor hij kan zeggen wat hij precies wil optimaliseren in de relatie tussen het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland.

De nieuwe staatssecretaris zegt dat hij eerst met de ambtenaren moet praten binnen het ministerie en ook naar de landen toe moet om een goed beeld te krijgen van waar hij zich op moet gaan focussen. “Waar dingen beter kunnen, ga ik die optimaliseren”, licht de aankomend staatssecretaris toe.