Gilmar ‘Pik’ Pisas is zaterdag verkozen tot nieuwe leider van de MFK. Pisas werd gekozen op een algemene partijvergadering. Pisas is momenteel parlementariër voor MFK en is sinds 2010 lid van de partij. Hij was onder meer minister van Justitie en minister-president van Curaçao.

Pisas zegt in de politiek op te willen komen voor Banda’Bou, waar hij vandaan komt. Eerder was hij ook al actief voor PNP en MAN.