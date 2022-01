Premier Pisas zat wel erg comfortabel tijdens een Statenvergadering over de situatie in de gevangenis. In zijn rol als minister van Justitie beantwoordde hij vragen van de statenleden. Hij had zijn schoenen uitgetrokken en had de vergadering op zijn sokken gevolgd. De vergadering vond digitaal plaats en werd live uitgezonden. Bij de overige deelnemers was alleen het bovenste deel van het lichaam te zien, maar Pisas was volledig in beeld.