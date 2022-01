VPCO: Tweetalig onderwijs straks ook op VSBO

Tweetalig onderwijs wordt vanaf augustus dit jaar aangeboden op het Marnix College en het Dr. Albert Schweitzer College. Scholenkoepel VPCO heeft ruime ervaring opgedaan met tweetalig onderwijs op de havo-vwo-afdeling van het Albert Schweitzer College. Aan leerlingen en ouders is straks de keuze om onderwijs in het Nederlands te volgen of om ook deels in het Engels les te krijgen. In de praktijk wordt bij tweetalig onderwijs zo’n 30% van de lesstof in het Engels behandeld.