Pisas optimistisch over verdere liquiditeitssteun

Premier Gilmar Pisas gaat ervanuit dat Curaçao hulp kan krijgen van Nederland. Gisteren gaf Pisas na de beëdiging aan dat er een officieel verzoek van uitstel is gestuurd naar Nederland om toch aan de voorwaarden te kunnen voldoen. De beoogde datum van 18 juni redden we sowieso niet, volgens Pisas. De premier is optimistisch dat de steun er toch komt en zegt dat de regering met een concreet plan komt waarvan hij hoopt dat Nederland dit accepteert. Zo niet, dan moet er toch intern naar een alternatief gezocht moeten worden. Pisas wil nu zo snel mogelijk de landsverordeningen voor de eisen van Nederland behandelen en daarna wil hij een tegenvoorstel doen met betrekking tot het Coho.