Pisas positief over heropening raffinaderij

Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas heeft opnieuw laten weten dat het proces om de Isla-raffinaderij te heropenen volgens hem in de goede richting gaat. Hij zei dit deze week tijdens de behandeling van de begroting voor 2024. Volgens Pisas heeft het bedrijf Global Oil de intentie om ruwe olie in juli te gaan verwerken. Ook werd in september van vorig jaar een Memorandum of Understanding ondertekend met het bedrijf Oryx Petroleum, dat aan de slag wil met de raffinaderij.

Volgens Pisas vergroot dit, samen met de recente overeenkomsten met het Venezolaanse bedrijf PdVSA voor de levering van ruwe olie in de toekomst, de kans op heropening van de raffinaderij in de loop van 2024.