‘Het zou goed zijn voor ons eiland als Campo weer open gaat’

Oud-woordvoerder van Campo Alegre, Marlon Regales, hoopt dat de overheid snel beslist om het openluchtbordeel opnieuw te openen. Dat zegt hij vanmiddag in een interview op Paradise FM. Het is volgens hem de enige juiste beslissing die minister-president Pisas kan nemen. Volgens Regales is er behoefte aan een schoon en veilig bordeel, zowel voor Curaçaoënaars als voor toeristen. Gisteren werd bekend dat de commissie die de regering adviseert over de toekomst van het vrolijke kamp langer de tijd nodig heeft.

De overheid heeft vorig jaar Campo gekocht, nadat het failliet was gegaan. Er is meer dan 8 miljoen voor betaald, nu is er nog ruim 2 miljoen over voor investeringen. Regales gelooft dat Pisas ‘de juiste beslissing’ zal nemen, ook in verband met de verkiezingen van volgend jaar. “Er zijn binen zijn partij mensen die tegen zijn, maar een meerderheid van de bevolking kijkt uit naar een heropening.”