Pisas wijt coronabesmetting aan airco CMC

MFK-leider Gilmar ‘Pik’ Pisas zegt dat de airco in het Curaçao Medical Center de reden is dat hij zijn coronabesmetting enkele maanden geleden opliep. Hij waarschuwt bezoekers voorzichtig te zijn en direct het gebruikte mondkapje weer weg te gooien en zichzelf geheel te ontsmetten. Charlton de Windt, coördinator van CMC Vastgoed, laat weten dat elke vleugel en verdieping een eigen aircosysteem heeft. Ook wordt de lucht naar binnen gezogen en vervolgens naar buiten geblazen, zodat er continue circulatie van verse lucht is in het ziekenhuis. Daarnaast stroomt er geen lucht door van de ene naar de andere afdeling. Het CMC verzekert dat het coronavirus niet verspreid kan worden door de aircolucht.