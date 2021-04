Extra besmettelijke coronavarianten ook in Suriname

Suriname heeft dinsdag melding gemaakt van besmettingen met de Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Britse varianten van het coronavirus. Dat gebeurde nadat monsters van coronapatiënten waren onderzocht in Nederland, zo meldt de voorlichtingsdienst van de Surinaamse regering. Uit het onderzoek blijkt dat de Braziliaanse en de Britse variant in Suriname rond 15 februari voor het eerst klachten hebben veroorzaakt. De eerste positieve gevallen van het Zuid-Afrikaanse type deden zich een maand later voor. Suriname krijgt bij het onderzoek hulp van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het land beschikt zelf niet over de middelen om vast te stellen met welke varianten mensen zijn besmet.

Voor de Surinaamse minister van Volksgezondheid is de aanwezigheid van de drie varianten reden om de Covid-maatregelen binnenkort aan te scherpen. Doordat de gemuteerde versies van het virus extra besmettelijk zijn, kan ook de druk op de zorg toenemen.