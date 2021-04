Eerste Kamer kritisch over invoering COHO

De Eerste Kamer debatteerde gisteren met staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het Caribisch deel van het Koninkrijk. Daarbij kwam het beleid van de regering uitvoerig aan bod. Er was vooral veel kritiek op de invoering van de COHO-regeling. Zo sprak senator Peter Nicolaï sprak zijn verbazing uit over hoe Aruba, Curaçao en Sint Maarten onder druk zijn gezet in de zomer van 2020. Volgens Nicolaï werden de landen onder dwang gezet een kruisje te zetten onder een overeenkomst waardoor volksvertegenwoordigingen hun wetten moesten aanpassen. “Wij hebben toch niet het recht om de Arubaanse wetgever onze wens op te leggen?” zo vroeg Nicolaï zich af. Hij zit in de Eerste kamer namens de Partij voor de Dieren.

Ook wilde Nicolaï weten waarom de staatssecretaris met het COHO-voorstel is gekomen: “Wie de statutaire beginselen hoog heeft zitten komt toch niet met het Coho-voorstel, het is een vorm van powerplay .” Volgens Nicolaï gebeurt dergelijk powerplay normaal tussen staten, maar gaat het hier om vier landen die samen een staat vormen.

Volgens PvdA-senator Jeroen Recourt zijn de eilanden ongekend hard geraakt door Covid-19. Recourt stelde dat het Koninkrijk momenteel bepaald wordt door de verschillen en niet door de overeenkomsten. Het lijkt er volgens hem op dat Nederland haar hele wensenlijst ten aanzien van de eilanden dwingend heeft opgelegd als voorwaarden aan de financiële steun en daarmee nog meer afstand tussen de landen van het Koninkrijk heeft gecreërd.