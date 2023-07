Plannen voor zeeheffing toekomstmuziek

De plannen om een zeeheffing te introduceren bevinden zich in een conceptfase. Gisteren hield premier Pisas een meeting met belanghebbenden over de plannen. Het is de bedoeling dat toeristen financieel bijdragen aan de bescherming van het onderwaterleven. In de conceptwet wordt er gesproken over een fee van 55 dollar voor verblijfstoeristen en 10 dollar voor cruisetoeristen voor gebruik van de zee, het strand en binnenwateren. Bedrijven die hun geld verdienen met recreatie op zee en het strand moeten 1500 dollar per jaar betalen. Pisas betreurt het dat de informatie nu al is gelekt. Het negatieve commentaar op de zeeheffing is volgens hem voorbarig. Het plan moet nog gefinetuned worden.