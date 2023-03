Pleidooi voor erkenning vaderschap doodgeboren kind

Dominic van Wilgen heeft donderdag een verzoek ingediend bij de rechtbank. De vader van de in 2015 doodgeboren Imani wil erkenning van zijn vaderschap. De ouders van Imani bewandelen een lange juridische wet. Drie jaar geleden werd door de rechtbank besloten dat Imani’s naam na een ingewikkeld traject kon worden geregistreerd op haar overlijdensakte. Daarvoor stond ze naamloos op de overlijdensakte. Doordat haar ouders toen nog niet getrouwd waren, besloot de rechtbank haar de naam van haar moeder te geven. Voor de vader was dat erg verdrietig. Daarom is gisterochtend een petitie ingediend om vaders van doodgeboren kinderen het recht te geven om deze te kunnen erkennen.