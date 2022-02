PNP boos op Silvania

Financiënminister Silvania ligt weer onder vuur. Dit keer is PNP-parlementariër Elvin Gerard boos op de minister. In een interview sprak Silvania neerbuigend over PNP-leider en minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia. Volgens Gerard moet Silvania worden terechtgewezen.

Premier Gilmar Pisas nam het gisteren op voor zijn partijgenoot tijdens de persconferentie. Volgens hem moet Silvania nog leren hoe hij zich als politicus moet uitdrukken. Deze week stapten ook de lijfwachten van Silvania op. De twee politieagenten hebben genoeg van het hufterig gedrag van de minister.