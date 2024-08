‘PNP heeft nog geen beslissing genomen’

De PNP heeft nog geen definitief besluit genomen of partijleider Ruthmilda Larmonie-Cecilia namens de partij zitting gaat nemen in de Staten. Afgelopen weekend meldden verschillende media dat de beslissing al was genomen. Vandaag schrijft Amigoe dat een besluit hierover nog niet is gevallen. Statenlid Elvin Gerard laat wel aan de krant weten geen bezwaar te hebben tegen een scenario waarin hij zich terugtrekt, zodat de PNP-leider in het parlement kan gaan zitten. Gerard zou in dat geval medewerker van de fractie worden.

De PNP trok zich vorige week terug uit de coalitie. Alle drie de ministers van de partij namen daarop ontslag. De partij heeft nu nog drie zetels in het parlement, nadat Corine Djaoen-Genero zich vorige week onafhankelijk verklaarde.