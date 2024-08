PNP-leider gaat de Staten in

Statenlid Elvin Gerard geeft zijn zetel op in het parlement voor de politieke leider van de PNP, Ruthmilda Larmonie-Cecilia. Gerard gaat verder als medewerker van de PNP-fractie. Dat is door de partij gisteravond beslist. De afgelopen dagen kwamen er verschillende berichten van de partij over het al dan niet zitting nemen in het parlement van de PNP-leider. Nu is er duidelijkheid. Larmonie-Cecilia trad vorige week terug als minister en wil de komende zeven maanden oppositie voeren in de Staten. Gerard treedt terug wegens gezondheidsredenen.

Deze verschuiving volgt op de breuk binnen de coalitie van MFK en PNP. De coalitie viel nadat de MFK-fractie haar vertrouwen had opgezegd in twee PNP-parlementsleden, Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina. Gerard heeft nog geen officiële ontslagbrief ingediend.