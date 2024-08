Politie arresteert 13 mensen bij rellen op Sint Maarten

De politie van Sint-Maarten heeft minstens dertien mensen gearresteerd nadat er zondagavond rellen uitbraken in de Dutch Quarter. Op dat moment was de politie in de wijk, samen met Nederlandse en Curaçaose militairen om te controleren op illegaal wapenbezit. Schoten zouden zijn afgevuurd en een marinier zou gewond zijn geraakt nadat hij met een steen op zijn hoofd was geslagen. Eén politieauto ging in vlammen op en een ander politievoertuig raakte flink beschadigd. Op sociale media was er veel aandacht voor de rellen. Vandaag regent het oproepen om de rust te bewaren.

Politiewoordvoerder Josepha zegt dat politieagenten vanmorgen nog steeds ter plaatse waren om de situatie onder controle te krijgen.