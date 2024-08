Kustwacht redt fietser in de mondi op Bonaire

Het Korps Politie Caribisch Nederland heeft gistermiddag aan de Kustwacht gemeld dat een fietser onwel was geworden in de ‘mondi’ nabij Sabadeco op Bonaire. De man was aan het fietsen en werd gedurende zijn fietstocht niet goed. Het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht heeft onmiddellijk na de melding de kustwachthelikopter gestuurd voor een medische evacuatie. Bij aankomst werd de fietser direct door de helikopter omhoog gehesen. Hierna werd de man naar de Bonaire International Airport gevlogen waar een ambulancewagen op hem stond te wachten.