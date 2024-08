Starlink mogelijk volgend jaar beschikbaar op Curaçao

Bureau Telecommunicatie & Post is druk bezig met het actualiseren van de concessie regeling voor Telecommunicatie. Dat zei ‘chef legal’ Edwin Bogerd vanochtend bij Nadine op de radio. Als die concessie wordt aangepast, is het mogelijk dat Starlink internet gaat aanbieden op Curaçao. Momenteel is Starlink alleen toegestaan voor beperkte maritieme doeleinden. Het bedrijf biedt high-speed internet tegen een lage prijs en geeft zelf op haar website aan dat ze nog dit jaar op Curaçao hun diensten willen aanbieden. Bogerd zegt te hopen dat nog dit jaar de concessie door de overheid wordt aangepast. Dat zou betekenen dat Starlink mogelijk in 2025 op ons eiland internet kan aanbieden.

In Caribisch Nederland heeft de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur vorige maand vastgesteld dat het niet is toegestaan om internetdiensten van Starlink af te nemen zolang Starlink geen concessie heeft. De rijksinspectie had gezien dat er Starlink-satellietschotels in gebruik zijn in Caribisch Nederland.