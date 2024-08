Onderzoek naar mogelijke privacyschending door Bestuurscollege Bonaire

De Commissie Toezicht Bescherming Persoonsgegevens voor de BES-eilanden gaat onderzoek doen naar de mogelijke privacyschending door een lid van het Bestuurscollege Bonaire. Dat heeft de commissie vanochtend in een persbericht laten weten. Vorige maand werd duidelijk dat een verslag van een vertrouwelijk gesprek met een ambtenaar door een gedeputeerde naar de media is verstuurd. Het gaat om een zogenaamd ‘exit-gesprek’. Het CBP noemt het een serieuze zaak en wil onderzoeken wat er precies is gebeurd. Zodra dit is afgerond, zullen de resultaten worden gedeeld.

CBP BES zegt zich te blijven inzetten voor de bescherming van persoonsgegevens en het naleven van privacywetten

