Bewoners Luan Luis luiden noodklok

Volgens bewoners van de wijk Juan Luis verandert hun geliefde buurt langzaam in een vuilnisbelt. In de Extra vandaag zeggen ze dat ze al maandenlang tevergeefs om hulp hebben gevraagd en nu besloten hebben naar de pers te stappen. Volgens hen wordt het afval dat eerst werd gedumpt bij Dam Pretu nu naar Juan Luis gebracht om te verbranden en te verkopen. Daarmee verandert het gebied in een vuilnisbelt en klagen toeristen over afval en de geur van verbrand plastic. Dit heeft een negatieve invloed op alle bedrijven aan deze straat, zoals Chichi, Pipi’s, de Ostrich Farm, Kite Surf Schools en meerdere B&B’s.

Vrachtwagens vol afval rijden elke dag tussen 1 uur ’s nachts en 8 uur ’s ochtends door de straten, aldus de bewoners. Sommige mensen hebben zelfs hun huis moeten verlaten vanwege ademhalingsproblemen. De bewoners hebben al meerdere keren officiële klachten ingediend bij de politie, XTeam en andere overheidsdiensten, maar zonder resultaat. Er is geen actie ondernomen en de situatie is verslechterd. In de Extra zeggen de bewoners dat mensen worden bedreigd wanneer ze een klacht indienen bij de politie.