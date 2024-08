Oryx Group genoemd als bedrijf met ‘vuile’ petroleumproducten

De Oryx Group, het bedrijf dat een overeenkomst heeft gesloten met Refineria di Kòrsou om de opslagcapaciteit in Bullenbaai en de raffinaderij in Emmastad te beheren, wordt genoemd bij de handel in zogenaamde vuile brandstoffen. In een publicatie op de website ‘Public Eye’ wordt de naam gemeld van verschillende bedrijven die handelen in grondstoffen en die systematisch profiteren van gebrekkige regelgeving in Afrikaanse landen om vuile brandstoffen te verkopen en zo hun winsten te maximaliseren. Deze bedrijven mengen de producten en brengen ze vervolgens op de markt via een netwerk van tankstations die zij bezitten of controleren. Dat schrijft de Extra vandaag.

Het gaat om bedrijven zoals Vitol, Trafigura, Addax, en Oryx Group. ‘Public Eye’ is een organisatie die al meer dan 50 jaar onderzoek doet naar de impact van in Zwitserland gevestigde bedrijven op de armste landen in de wereld. De organisatie beweert dat de genoemde bedrijven misbruik maken van gebrekkige wetgeving in Afrikaanse landen om brandstoffen met een hoog zwavelgehalte te verkopen, die al lange tijd verboden zijn in Europa. Bij de ondertekening van de overeenkomst tussen RdK en Oryx Midstream Private Ltd (Oryx Midstream) verklaarde minister Gilmar ‘Pik’ Pisas dat Oryx Midstream zich specifiek richt op de lucratieve markt van het mengen van geraffineerde petroleumproducten (‘blending’) om te komen tot gasolie, motorolie en diesel van verschillende kwaliteiten en specificaties voor diverse toepassingen.