Parlementslid Sint Maarten Akeem Arrindell alweer vrijgelaten

Het Sintmaartense parlementslid Akeem Arrindell, die afgelopen donderdag werd gearresteerd in het kader van een lopend onderzoek, is inmiddels weer op vrije voeten. Hij wordt verdacht van het kopen van stemmen eerder dit jaar tijdens de parlementsverkiezingen van 11 januari. Afgelopen woensdag werd Arrindells werkplek in het parlementsgebouw doorzocht, ook werden toen drie verdachten gearresteerd. De politie verdenkt hen van deelname aan een criminele organisatie met als doel het kopen van stemmen ten gunste van een parlementslid.

Op 19 augustus zijn er opnieuw verkiezingen op het eiland. Het Openbaar Ministerie van Sint Maarten, de landsrecherche en het Korps Politie hebben alvast een strenge waarschuwing afgegeven tegen het kopen en verkopen van stemmen. Tijdens de komende verkiezingen zal er extra toezicht en opsporing worden gehouden om de wet te handhaven. Iedereen die is benaderd om zijn stem te verkopen of iemand kent die stemmen probeert te verkopen of te kopen, wordt dringend verzocht dit te melden bij de politie.