Azul gaat vaker vliegen op Curaçao

Luchtvaartmaatschappij Azul verdubbelt vanaf 9 december het aantal vluchten tussen Belo Horizonte in Brazilië en Curaçao van twee naar vier per week. Daarnaast gaat de Braziliaanse maatschappij via luchthaven Hato doorvliegen naar Fort Lauderdale in Florida, eveneens vier keer per week. Zo krijgen Curaçao en Fort Lauderdale een directe verbinding. De Brazilianen zetten op de route een Airbus A320 in.

Ruim een jaar geleden startte Azul de route tussen Belo Horizonte en Curaçao met een frequentie van één vlucht per week. In minder dan een jaar tijd steeg de frequentie naar eerst twee vluchten per week en vanaf december dus vier keer per week. Volgens Azul is er veel vraag op deze route, die de enige directe vliegverbinding tussen Curaçao en Brazilië vormt.