John Soliano is beëdigd als gezaghebber van Bonaire

Bonaire heeft een nieuwe gezaghebber. Ruim een jaar na het opstappen van Edison Rijna is John Soliano per 1 augustus benoemd als gezaghebber van het openbaar lichaam Bonaire. Waarnemend Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond heeft hem afgelopen zaterdag beëdigd tijdens een ceremonie van de Eilandsraad, in aanwezigheid van genodigden en familie. Later op de dag was er in Rincon gelegenheid voor de inwoners van het eiland om de gezaghebber te feliciteren.

Helmond gaf tijdens de beëdigingsceremonie aan uit te kijken naar een goede samenwerking met de nieuwe gezaghebber en wenste de nieuwe hem ‘veel wijsheid, geduld, humor en vooral een goede gezondheid toe om deze zware taak met energie te vervullen’.