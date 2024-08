Venezuela: Steeds meer landen erkennen oppositiekandidaat als winnaar

De Venezolaanse kiesraad heeft vandaag de omstreden uitslag van de presidentsverkiezingen in het land bekrachtigd. De zittende president Nicolás Maduro is ondanks internationale kritiek opnieuw uitgeroepen tot winnaar. Steeds meer landen erkennen echter oppositiekandidaat Edmundo González als legitieme winnaar. De voorzitter van de raad zegt dat bijna 97 procent van de stemmen is geteld en daaruit blijkt dat Maduro zondag 51,9 procent van de stemmen kreeg. Oppositieleider Edmundo González zou slechts 43 procent van de stemmen hebben gekregen.

De oppositie verwierp de uitslag van de kiesraad en beweerde dat de eigen kandidaat, Edmundo González, had gewonnen. Er volgde ook grote internationale kritiek na berichten van grootschalige fraude. Veel onafhankelijke internationale waarnemers mochten afgelopen zondag het land niet binnen en konden dus niet controleren of de stembusgang eerlijk verliep. Meerdere landen erkennen de overwinning van Maduro niet, integendeel: steeds meer landen noemen nu expliciet González als winnaar. Onder andere de ministers van Buitenlandse Zaken van Argentinië en Uruguay zeggen dat het duidelijk is dat González de legitieme winnaar is en niet Maduro. Vandaag erkenden ook Costa Rica en Ecuador González als overwinnaar.