Curaçaose atleet Bonevacia mist Olympische Spelen door beenblessure

Liemarvin Bonevacia kan niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. De specialist op de 400 meter kampt met een hamstringblessure, waardoor deelname niet verantwoord is. Dat meldt de Atletiekunie vanmiddag. Bonevacia won in juni brons op de 400 meter bij de EK in Rome. Hij had zich voor de Spelen in Parijs individueel gekwalificeerd voor die afstand en maakte deel uit van het gemengde estafetteteam op de 4×400 meter, dat vrijdagavond in actie komt in de series. Na uitgebreid onderzoek en in overleg met Liemarvin, de coaches en de medische staf is volgens de Atletiekunie besloten dat het beter is om van deelname af te zien om het risico op ernstiger letsel te voorkomen.

De 35-jarige Bonevacia gold als een belangrijke troef in het gemengde estafetteteam. Hij zat ook in het team met Femke Bol en Lieke Klaver dat brons won op de EK in Rome. “Ik baal ontzettend. Ik had nog hoop om toch te kunnen starten, maar de laatste dagen is gebleken dat dit echt niet lukt. Ik ben in de beste vorm van mijn leven, van mijn carrière zelfs. Ik voelde me gewoon supergoed en dan ineens van de een op de andere dag gebeurt dit. Ik ben wel naar Parijs gekomen, want ik wil echt mijn team supporten en er voor hen zijn.” Bonevacia maakte op de Spelen van 2021 deel uit van het mannenteam op de 4×400 meter estafette, dat de zilveren medaille won.